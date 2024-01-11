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От зуда до сухости пяток: эти симптомы на ногах могут сигнализировать о повреждении печени

Печень отвечает за удаление отходов и токсинов, а также за преобразование пищи в энергию. На нарушение работы органа могут указывать изменения на ногах, говорит врач Эрик Берг.

По словам эксперта, обратить внимание нужно на пять предупреждающих признаков:

Также на повреждение печени могут указывать отёчность, утомляемость, чувство тяжести в правом подреберье, жёлтый налёт на языке, ощущение горечи во рту, приступы тошноты и рвоты, потеря аппетита, вздутие живота. При появлении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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