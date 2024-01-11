Печень отвечает за удаление отходов и токсинов, а также за преобразование пищи в энергию. На нарушение работы органа могут указывать изменения на ногах, говорит врач Эрик Берг.

По словам эксперта, обратить внимание нужно на пять предупреждающих признаков: