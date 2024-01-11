В какое время нужно завтракать, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта

Помимо пищевой ценности рациона, не менее важен и режим основных приёмов пищи. Учёные на протяжении более семи лет наблюдали группу людей с целью выяснить взаимосвязь между питанием и здоровьем и сделали интересные выводы.

Поздний завтрак и поздний ужин оказались связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), особенно у женщин, показали результаты этого крупного проспективного исследования, в котором приняли участие более 103 тыс. человек, сообщает Мedscape.

Средний возраст участников в начале исследования, которое продолжалось более семи лет, составило 42,6 года, причём 79% составляли женщины.

Исследователи оценили связь между временем первого приёма пищи в течение дня (до 8.00, 8.00-9.00, после 9.00) и последнего приёма пищи (до 20.00, 20.00- 21.00, после 21.00), количеством приёмов пищи и продолжительностью ночного голодания (12 часов и менее, 12-13 часов, более 13 часов) и риском ССЗ.

При этом учитывалось и большое количество потенциальных факторов риска, в число которых входили возраст, пол, образование, доход, курение и уровень физической активности.

В итоге была установлена взаимосвязь: каждый дополнительный час отсрочки первого приёма пищи в течение дня был связан с увеличением риска ССЗ в целом, причём связь была сильнее у женщин, чем у мужчин.

А вот каждый дополнительный час отсрочки последнего приёма пищи был связан с повышенным риском развития цереброваскулярных заболеваний, при этом последний приём пищи после 21.00 приводил к повышению риска на 28%, по сравнению с приёмом пищи до 20.00.

При этом связи между количеством приёмов пищи и риском ССЗ, цереброваскулярных заболеваний, ишемической болезни сердца установлено не было.

Увеличение продолжительности ночного голодания на каждый час было связано со снижением риска цереброваскулярных заболеваний на 7%, но не с риском ССЗ в целом или ишемической болезни сердца.