Роспотребнадзор рассказал, как предупредить развитие гастрита

По информации Волгоградского областного медицинского информационно-аналитического центра, 16% от всех недугов ЖКТ, которыми страдают жители региона, приходится на гастрит. При этом в 80% случаев болеют взрослые.

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Специалисты Роспотребнадзора называют главной причиной появления гастрита – заболевания, характеризующегося поражением слизистой оболочки желудка, – инфицирование хеликобактером. Но помимо этой бактерии спровоцировать заболевание может неправильное и/или нерегулярное питание, употребление алкоголя, курение, наличие паразитов в организме, недостаток витаминов, нарушение работы эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.

Больные гастритом часто испытывают тяжесть в животе, изжогу, отрыжку, тошноту. У них наблюдаются слабость, сонливость, раздражительность.

Если не начать вовремя лечить гастрит, он может перетечь в язвенную болезнь, онкологию, перитонит или стать причиной желудочного кровотечения.

Лучше, конечно, вообще не допускать у себя развития болезни. Для этого нужно отказаться от вредных привычек и правильно питаться.