Гастроэнтеролог объяснила, на что указывает горечь во рту

Гастроэнтеролог Якушева объяснила, на что указывает горечь во рту
Часто появляющаяся горечь во рту может быть признаком разных патологий пищеварительной системы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.
По ее словам, горечь может возникать в результате употребления определенных продуктов или препаратов. Но если этот симптом становится постоянным явлением, то нужно обратиться к специалисту.
— Одной из распространенных причин горечи является подгоревшая пища, в таком случае достаточно выпить немного воды, чтобы избавиться от неприятного привкуса, — рассказала Якушева в интервью порталу «АиФ».
Также горечь во рту может быть связана с изменением вкусовых предпочтений у пожилых людей или являться последствием курения. Тогда мятные леденцы или жевательная резинка могут помочь справиться с этим симптомом.
Кроме того, среди других причин возникновения горечи во рту можно назвать беременность, проблемы с дыхательной или эндокринной системой, наличие опухолей и диетическую терапию, отметила гастроэнтеролог.
Чрезмерное потребление соли чревато онкологией органов желудочно-кишечного тракта и повышенным риском инфаркта и инсульта. Об этом сообщила эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова.