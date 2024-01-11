Гастроэнтеролог объяснила, на что указывает горечь во рту

Часто появляющаяся горечь во рту может быть признаком разных патологий пищеварительной системы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.

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По ее словам, горечь может возникать в результате употребления определенных продуктов или препаратов. Но если этот симптом становится постоянным явлением, то нужно обратиться к специалисту.

— Одной из распространенных причин горечи является подгоревшая пища, в таком случае достаточно выпить немного воды, чтобы избавиться от неприятного привкуса, — рассказала Якушева в интервью порталу «АиФ».

Также горечь во рту может быть связана с изменением вкусовых предпочтений у пожилых людей или являться последствием курения. Тогда мятные леденцы или жевательная резинка могут помочь справиться с этим симптомом.

Кроме того, среди других причин возникновения горечи во рту можно назвать беременность, проблемы с дыхательной или эндокринной системой, наличие опухолей и диетическую терапию, отметила гастроэнтеролог.