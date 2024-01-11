Врачи: по пальцам рук можно выявить кислородное голодание. Ещё в древности люди заметили, что при нехватке кислорода концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, а ногти меняют форму. Симптом может указывать на врождённые пороки сердца и болезни дыхательных путей вроде бронхиальной астмы. Самому проверить сердце и лёгкие по пальцу легко — поможет быстрый тест.

© Секрет Фирмы

Как пишет «Доктор Питер», тест с большими пальцами может показать серьёзные болезни сердца или лёгких, в том числе на рак.

Тест делается очень просто: прижмите ногти больших пальцев обеих рук друг к другу и посмотрите, остался ли между основаниями ногтей небольшой ромбовидный зазор. Если он есть, и ногти соединяются, то проблемы нет. А вот отсутствие зазора и разнонаправленность кончиков ногтей — уже плохой знак. Значит, стоит проверить лёгкие и сердце, отметило издание.

Увеличенные концевые фаланги пальцев ещё называют симптомом барабанных палочек. Он указывает на хронический дефицит кислорода в организме, при котором разрастается соединительная ткань на пальцах рук, объясняла изданию кардиолог Анна Кореневич. А вот почему организму не хватает кислорода — это отдельный вопрос.

Симптом барабанных палочек может появиться из-за следующих болезней:

хронический бронхит;

эмфизема лёгких;

бронхиальная астма;

хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);

туберкулёз;

рак лёгких;

тяжёлые врождённые пороки сердца.