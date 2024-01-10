Врач назвала основные симптомы рака простаты

Врач Зубова назвала основные симптомы рака простаты
Медики относят рак простаты к одному из самых распространенных заболеваний у мужчин. За годы его изучения врачи выявили ряд сопутствующих ему симптомов.
Об основных признаках рака простаты «Известиям» рассказала врач-хирург, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
«Сказать однозначно, почему здоровые клетки мутируют пока сложно. Но известны факторы риска: возраст старше 50 лет, ожирение, негроидная раса, наличие близких родственников с таким диагнозом или другими онкологическими заболеваниями (особенно, если опухоль выявили у человека младше 50 лет). Хотя рак простаты может возникнуть и у людей без перечисленных факторов риска. Большинство случаев рака предстательной железы протекают бессимптомно, опухоль может быть обнаружена случайно во время профилактического осмотра или обследования по поводу другого заболевания», — объяснила врач.
На начальном этапе болезни человека ничего не беспокоит. Первые признаки недуга проявляются после того, как новообразование начинает давить на мочеиспускательный канал. Из-за этого возникают трудности c опорожнением мочевого пузыря или, наоборот, частые позывы к посещению уборной.
Кроме того, опухоль дает о себе знать эректильной дисфункцией и кровью в моче. С такими симптомами пациенту назначают пальцевое исследование простаты через прямую кишку и анализ крови на ПСА.
«Если по результатам этих обследований врач заподозрит рак простаты, дополнительно назначают трансректальное ультразвуковое исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Но точный диагноз можно поставить только по результатам биопсии, для этого на исследование берут часть клеток самой опухоли», — дополнила врач.
Статистика благоприятного исхода лечения и выживаемости зависит от стадии онкологии.
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