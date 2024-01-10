Врач назвала основные симптомы рака простаты

«Сказать однозначно, почему здоровые клетки мутируют пока сложно. Но известны факторы риска: возраст старше 50 лет, ожирение, негроидная раса, наличие близких родственников с таким диагнозом или другими онкологическими заболеваниями (особенно, если опухоль выявили у человека младше 50 лет). Хотя рак простаты может возникнуть и у людей без перечисленных факторов риска. Большинство случаев рака предстательной железы протекают бессимптомно, опухоль может быть обнаружена случайно во время профилактического осмотра или обследования по поводу другого заболевания», — объяснила врач.