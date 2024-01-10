Ученые: новый анализ крови поможет выявить 18 типов рака с высокой точностью

Новый анализ крови поможет выявить 18 типов рака во всех основных органах человека с высокой точностью. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на исследователей из США.

Американские исследователи утверждают, что новая система анализирует белки в крови и может выявлять рак во всех основных органах человеческого тела. Инструмент способен обнаружить широкий спектр опухолей, когда их легче всего вылечить, что «в настоящее время недостижимо с помощью существующих тестов или методов». Белки крови уже использовались для раннего выявления и мониторинга, но до сих пор этим тестам не хватало точности.