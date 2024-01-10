Ученые: новый анализ крови поможет выявить 18 типов рака с высокой точностью
Новый анализ крови поможет выявить 18 типов рака во всех основных органах человека с высокой точностью. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на исследователей из США.
Американские исследователи утверждают, что новая система анализирует белки в крови и может выявлять рак во всех основных органах человеческого тела. Инструмент способен обнаружить широкий спектр опухолей, когда их легче всего вылечить, что «в настоящее время недостижимо с помощью существующих тестов или методов». Белки крови уже использовались для раннего выявления и мониторинга, но до сих пор этим тестам не хватало точности.
Эксперты говорят, что это «новое поколение» медицинских технологий смогло выявить 93% случаев первой стадии рака у мужчин и 84% у женщин.
Доктор Богдан Будник из Гарвардского университета, один из ведущих авторов исследования, сказал:
«Наш анализ плазмы на основе белков является сильным кандидатом на использование в качестве инструмента скрининга всего населения. Он показал высокую чувствительность при обнаружении различных опухолей на ранних стадиях у бессимптомных пациентов».
Ранее "Рамблер" рассказывал, кому следует сдавать анализы на рак.