Ученые совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера

Человечество сотни лет борется с болезнью Альцгеймера. Однако недавно ученые совершили настоящее открытие. Результаты их исследований могут помочь выяснить, почему не все лекарства против этого недуга одинаково эффективны. Об этом сообщает Mirror.

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Ученые из Центра Альцгеймера в Амстердаме, Амстердамского университета и Маастрихтского университета в Нидерландах изучили белки спинномозговой жидкости изучили более чем у 400 пациентов. В ходе исследования они выяснили, что то, что некогда было болезнью Альцгеймера прогрессировало и преобразовалось в пять разных видов. Это поможет подбирать для пациентов более эффективные способы лечения.

Болезнь Альцгеймера дает о себе знать, когда человек находится уже в зрелом возрасте. Он ощущает своего рода туман в голове, который считается ранним симптомом недуга. Затем медленно ухудшается память, исчезает способность мыслить и даже рассуждать.