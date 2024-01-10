Ученые совершили прорыв в изучении болезни Альцгеймера
Человечество сотни лет борется с болезнью Альцгеймера. Однако недавно ученые совершили настоящее открытие. Результаты их исследований могут помочь выяснить, почему не все лекарства против этого недуга одинаково эффективны. Об этом сообщает Mirror.
Ученые из Центра Альцгеймера в Амстердаме, Амстердамского университета и Маастрихтского университета в Нидерландах изучили белки спинномозговой жидкости изучили более чем у 400 пациентов. В ходе исследования они выяснили, что то, что некогда было болезнью Альцгеймера прогрессировало и преобразовалось в пять разных видов. Это поможет подбирать для пациентов более эффективные способы лечения.
Болезнь Альцгеймера дает о себе знать, когда человек находится уже в зрелом возрасте. Он ощущает своего рода туман в голове, который считается ранним симптомом недуга. Затем медленно ухудшается память, исчезает способность мыслить и даже рассуждать.
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