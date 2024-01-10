Бегом к врачу: тревожные сигналы от организма, что вам нужно обратиться к гинекологу

Многие женщины обращаются к гинекологу лишь в случае, когда ждать уже невозможно — при кровотечении или настоятельной рекомендации терапевта. Затягивать визит не стоит в ситуациях, о которых нам рассказал врач-гинеколог Ольга Исаева. Так вы избежите серьезных последствий для организма.

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Болезненная менструация

Да, практически всегда первые дни цикла крайне неприятны, и все же стоит разделять дискомфорт и сильную боль, которая сигнализирует о проблемах в репродуктивной системе. Ольга:

«Если вы не занимаетесь активной работой и отказываетесь от спорта в эти дни, а боль все такая же сильная, это „звонок“, что вас заждался ваш гинеколог».

Игнорируя боль, вы лишь запускаете проблему. Не допускайте воспалительных процессов в такой важной системе организма.

Слабость и головокружение

Эти симптомы также могут быть связаны с проблемами в органах малого таза. Так, обильные выделения часто провоцируют анемию, из-за чего женщину начинают покидать силы.

«Железо уходит довольно быстро, а восстанавливать его не так уж просто — потребуется как минимум несколько месяцев», — поясняет эксперт.

Необычные выделения

Необычные выделения, да еще и с сильным запахом, часто сигнализируют об инфекциях, дожидаться, пока все пройдет само, не стоит. Также в этой ситуации использовать методы, которые помогли знакомым, просто опасно. Ольга: