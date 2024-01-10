3 действия, которые убивают суставы: видео
Здоровые суставы – залог подвижности и активного образа жизни в любом возрасте. Однако есть несколько факторов, которые с годами разрушают наши суставы, приводя к болям и ограничению движений.
Врач Сергей Длин рассказал, что лишний вес значительно увеличивает нагрузку на суставы нижних конечностей – коленные, тазобедренные, голеностопные. Избыточные килограммы приводят к преждевременному износу хрящевой ткани этих суставов и развитию артрита.
Также повышенное потребление сахара способствует воспалительным процессам в организме, которые также негативно отражаются на суставах.
В-третьих, употребление алкоголя, даже в небольших дозах, существенно ускоряет разрушение суставного хряща. Алкоголь нарушает обменные процессы в тканях и их питание. Поэтому суставам категорически противопоказан алкоголь.
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