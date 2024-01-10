Здоровые суставы – залог подвижности и активного образа жизни в любом возрасте. Однако есть несколько факторов, которые с годами разрушают наши суставы, приводя к болям и ограничению движений.

Врач Сергей Длин рассказал, что лишний вес значительно увеличивает нагрузку на суставы нижних конечностей – коленные, тазобедренные, голеностопные. Избыточные килограммы приводят к преждевременному износу хрящевой ткани этих суставов и развитию артрита.

Также повышенное потребление сахара способствует воспалительным процессам в организме, которые также негативно отражаются на суставах.

В-третьих, употребление алкоголя, даже в небольших дозах, существенно ускоряет разрушение суставного хряща. Алкоголь нарушает обменные процессы в тканях и их питание. Поэтому суставам категорически противопоказан алкоголь.