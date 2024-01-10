«Ощущение мурашек»: онколог назвал необычные симптомы рака носовой полости

Симптомы рака носовых пазух схожи с симптомами вирусных и бактериальных инфекций. Но все же отличить онкологию от простуды и синусита порой можно по ряду специфических симптомов. Об этом онколог Антон Иванов рассказал «Газете.ру». Часто причиной становятся хронические воспалительные процессы или постоянный контакт с вредными веществами, но диагноз в любом случае может поставить только врач после обследования.