«Ощущение мурашек»: онколог назвал необычные симптомы рака носовой полости
Симптомы рака носовых пазух схожи с симптомами вирусных и бактериальных инфекций. Но все же отличить онкологию от простуды и синусита порой можно по ряду специфических симптомов. Об этом онколог Антон Иванов рассказал «Газете.ру». Часто причиной становятся хронические воспалительные процессы или постоянный контакт с вредными веществами, но диагноз в любом случае может поставить только врач после обследования.
«Симптомы включают ощущение давления в области носовых пазух, головные боли, затруднение носового дыхания, выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями, снижение обоняния, онемение и ощущение мурашек на коже лица и экзофтальм — патология, при которой глаза выпячиваются из орбитальной полости», — объяснил эксперт.
Наиболее подвержены заболеванию представители профессий, связанных с производством никеля, обработкой дерева или кожи.
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