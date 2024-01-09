Частое мочеиспускание: нормы, причины, когда обратиться к врачу

Рассказываем, в каких случаях бить тревогу.

«Мочеиспускание — важный физиологический процесс, регулируемый центральной нервной системой и контролируемый как головным, так и спинным мозгом. Несмотря на простоту и понятность этого процесса, он оставляет множество вопросов, с которыми медицинская наука пыталась разобраться на протяжении веков», — говорит Валентин Рубанов, кандидат медицинских наук, врач-эндоуролог, уролог-онколог филиала клиники «Хадасса» в Сколково.

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Норма в день

Согласно исследованиям, в которых приняли участие мужчины и женщины старше 18 лет, с возрастом частота мочеиспускания у обоих полов увеличивается. Так, нормой считается от трёх до семи в сутки.

У мочевого пузыря есть два ключевых параметра: анатомический и функциональный объём. Анатомически, если ввести пациента в наркоз, мочевой пузырь может вместить до 1,5-2 литров. Однако функциональный объём, то есть тот, которым человек пользуется для накопления мочи, варьируется от 150 до 350-400 мл.

Частое мочеиспускание может вызвать определённые беспокойства, но не всегда это является признаком какого-либо заболевания. Важно понимать, что количество мочеиспусканий может зависеть от ряда естественных механизмов, включая потребление жидкости.

Если принять в расчёт средний объём мочевого пузыря при каждом мочеиспускании, который составляет около 400 мл, и умножить его на среднее количество мочеиспусканий в день (7), мы получим примерно 2800 мл, или почти 3 л. Это и есть верхний предел условной физиологической нормы для здорового организма без каких-либо патологий мочевого пузыря.

Важно отметить, что само ощущение «частого мочеиспускания» является сугубо субъективным. Для одного человека посещение туалета 6-7 раз в день может показаться частым, в то время как другой не обратит на это внимания.

Причины частого мочеиспускания

Учащённое мочеиспускание может развиться на фоне естественных причин, некоторых заболеваний и приёма ряда лекарств.

Естественные причины

К ним относится увеличенное потребление жидкости в течение дня. Потребление кофеина, содержащегося в чае и кофе, а также цитрусовых соков и алкогольных напитков, может не только повлиять на продукцию мочи, но и оказать стимулирующее действие на центральную нервную систему, под контролем которой находится и регуляция частоты мочеиспусканий.

Беременность также является причиной частых позывов к мочеиспусканию. Это связано с давлением растущей матки на мочевой пузырь и гормональными изменениями.

Лекарства

Существует множество медицинских препаратов, в том числе применяемых для лечения гипертонии (повышенное артериальное давление), которые включают в свой состав мочегонные компоненты. Эти препараты способствуют учащённому мочеиспусканию.

Заболевания

Симптом частого мочеиспускания может быть и проявлением других серьёзных заболеваний, и проблем со здоровьем. Среди них: рак мочевого пузыря, рак простаты, цистит, простатит, камни в мочевом пузыре или мочеточнике, инсульты, гормональные нарушения.

Ночные позывы в туалет: норма или патология?

Необходимость просыпаться из-за позывов к мочеиспусканию в медицине называют ноктурией. В норме просыпаться в туалет среди ночи – один раз. Однако всё меняется, если мы просыпаемся 2-3 или более раз за ночь. Это не только влияет на наше восстановление и продуктивность, но и может существенно ухудшить качество жизни.

Исследования показали прямую связь между частотой ночных мочеиспусканий у пожилых людей и риском ночных падений, что может привести к перелому шейки бедра. Известно, что такие повреждения у пожилых пациентов часто коррелируют с высоким уровнем смертности в период после травмы.

Частое мочеиспускание в ночные часы может быть вызвано отёками. Одним из характерных проявлений является след от резинки носков в вечерние часы после трудового дня.

Когда организм принимает горизонтальное положение ночью, он начинает выводить лишнюю жидкость. Это может стать причиной повышенной продукции почками мочи в ночные часы (до литра и более), что, в свою очередь, непременно приведёт к пробуждению любого человека в любом возрасте.

Причиной отёков могут быть различные факторы: от венозной недостаточности и сердечной патологии до интенсивной работы «на ногах» и длительных перелётов в самолётах.

К частому мочеиспусканию может привести обструктивное апноэ во сне, когда у человека происходит кратковременная остановка дыхания и кислородное голодание тканей организма. Это, в свою очередь, приводит к целому каскаду патологических химических и гормональных реакций. Среди них – выделение так называемого натрий-диуретического гормона, провоцирующего интенсивное выделение большого количества мочи в ночные часы.

Когда обращаться к врачу

Проконсультироваться с врачом нужно в том случае, если человек ходит в туалет более семи раз в день либо просыпается из-за этого по ночам больше одного раза.