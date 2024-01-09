Онколог назвал самые распространенные виды рака среди россиян
Наиболее частыми онкологическими заболеваниями, которые находят у россиян, являются рак молочной и предстательной желез, а также толстой и прямой кишки, заявил «Известиям» онколог Даниил Строяковский. Он добавил, что на вершине статистики также находится рак легкого.
Среди женщин [часто встречается рак] молочной железы. У мужчин растет рак предстательной железы. Но если объединить два пола, то на первом месте окажется рак толстой и прямой кишки, — заявил Строяковский.
Он заявил, что нередко среди россиян встречается и рак легкого, однако не так часто, как на Западе. При этом в 80% случаев его находят у мужчин курильщиков, но среди некурящих и женщин заболевание стало встречаться чаще в последнее время. На пятом месте в России находится рак желудка.
Врач добавил, что ежегодно в стране регистрируется более 600 тысяч случаев заболевания онкологией. При этом специалистам удается отследить ряд закономерностей, изучая природу возникновения новообразований. В этом контексте Строяковский указал на увеличение длительности жизни, изменение модели питания. Однако точная причина появления определенных злокачественных опухолей остается неясна.
Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что развитию меланомы могут способствовать как природные, так и искусственные излучения. В связи с этим мнение о том, что солярий опаснее солнца, является ошибочным.