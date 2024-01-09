Онколог назвал самые распространенные виды рака среди россиян

Наиболее частыми онкологическими заболеваниями, которые находят у россиян, являются рак молочной и предстательной желез, а также толстой и прямой кишки, заявил «Известиям» онколог Даниил Строяковский. Он добавил, что на вершине статистики также находится рак легкого.

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Среди женщин [часто встречается рак] молочной железы. У мужчин растет рак предстательной железы. Но если объединить два пола, то на первом месте окажется рак толстой и прямой кишки, — заявил Строяковский.

Он заявил, что нередко среди россиян встречается и рак легкого, однако не так часто, как на Западе. При этом в 80% случаев его находят у мужчин курильщиков, но среди некурящих и женщин заболевание стало встречаться чаще в последнее время. На пятом месте в России находится рак желудка.

Врач добавил, что ежегодно в стране регистрируется более 600 тысяч случаев заболевания онкологией. При этом специалистам удается отследить ряд закономерностей, изучая природу возникновения новообразований. В этом контексте Строяковский указал на увеличение длительности жизни, изменение модели питания. Однако точная причина появления определенных злокачественных опухолей остается неясна.