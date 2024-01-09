Десятилетний мальчик уснул и проснулся парализованным

Десятилетний мальчик из Великобритании уснул и проснулся обездвиженным из-за неизвестного заболевания. Об этом сообщает Metro.

У Джуда Кейла из деревни Боббинг, графство Кент, начали появляться странные симптомы в сентябре 2022 года, когда он вместе с семьей отдыхал в Марокко. По словам родителей, Питера и Эммы, мальчик, которому на тот момент было девять лет, начал задыхаться во время плавания. Позже у него стала плохо функционировать правая рука. Врачи дважды обследовали Джуда, однако не обнаружили у него никаких нарушений или инфекций.

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9 февраля 2023 года мальчик внезапно попал в больницу после того, как подавился чипсами. На этот раз обследование показало, что у Джуда нарушена работа надгортанника — лоскута ткани в горле под языком, который не дает пище попадать в дыхательное горло при глотании. Врачи решили оставить мальчика в больнице и понаблюдать за его состоянием. Джуд сказал родителям, что устал, и вскоре заснул.

Лишь спустя некоторое время выяснилось, что Джуд не погрузился в сон, а потерял сознание. Его срочно ввели в кому и перевели в другую больницу. Мальчика вывели из состояния комы 13 февраля, когда ему уже исполнилось 10 лет. Джуд не мог разговаривать и двигаться. Спустя более 10 месяцев пребывания в больнице ему стало ненамного лучше: сейчас мальчик может двигать только мизинцем правой руки и большим пальцем левой руки. «Есть небольшие проблески надежды, но мы не можем с уверенностью сказать, что состояние улучшается, потому что мы ничего не знаем», — признался Питер.

Врачи долгое время пытались выяснить, с чем связано тяжелое состояние Джуда, однако до сих пор не поставили ему диагноз. Они предполагают, что он может страдать от редкого типа моторной полиневропатии — системной патологии периферического отдела нервной системы. По мнению медиков, Джуд может быть первым пациентом с неизвестным на сегодняшний день медицине типом полиневропатии.

Несмотря на болезнь, мозг мальчика не пострадал. Он учится благодаря специальному планшету, которым управляет взглядом. Родители поддерживают Джуда и надеются на его скорое выздоровление.