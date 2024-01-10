Обнаружена четкая связь между аутоиммунными заболеваниями и послеродовой депрессией

Женщины с аутоиммунными заболеваниями чаще страдают депрессией во время беременности и после родов, сообщает новое исследование Каролинского института (Швеция), опубликованное в журнале Molecular Psychiatry.

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При аутоиммунных заболеваниях иммунная система ошибочно атакует собственные здоровые ткани организма (это, например, непереносимость глютен, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, диабет 1 типа и рассеянный склероз).

В исследовании ученые использовали данные Шведского медицинского регистра с 2001 по 2013 год. За это время примерно 815 000 женщин родили 1,3 миллиона детей, диагноз «послеродовая депрессия» был поставлен чуть более чем 55 000 женщинам.

Женщины с аутоиммунными заболеваниями на 30% чаще страдали послеродовой депрессией. И наоборот, у таких женщин вероятность развития последующего аутоиммунного заболевания была на 30% выше. Результаты показывают между послеродовой депрессией и аутоиммунным тиреоидитом, псориазом, рассеянным склерозом, язвенным колитом и целиакией. Ассоциация была наиболее сильной для рассеянного склероза, риск которого был вдвое выше.