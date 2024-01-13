3 главных ошибки в домашнем уходе за зубами

Домашний уход играет важную роль в поддержании здоровья зубов.

О главных ошибках в домашнем уходе за полостью рта «Рамблеру» рассказала стоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники Алина Кулаева.

«В домашнем уходе самой главной ошибкой, конечно, является его отсутствие. Как показывает практика, 70% всех пациентов допускают ошибки на этом этапе». Кулаева Алина Вадимовна Cтоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ.PRO»

Неправильная чистка зубов

Чистка зубов должна заключаться в правильном положении зубной щетки в руке и в правильном расположении щетинок на зубах. Последние должны располагаться под углом в 45 градусов, а движения зубной щеткой должны быть выметающими, не позволяющими загонять инфекционную флору под слизистую и, соответственно, развиваться воспалительным процессам.

Правильные движения зубной щеткой должны быть легкими, без надавливания, чтобы не травмировать эмаль зуба и не создавать таких повреждений, как клиновидные дефекты и травмы слизистой.

Чистка зубов должна длиться не менее трех минут. Очень важно прочищать труднодоступные промежутки, а именно задние жевательные зубы, моляры, шестые и седьмые, на которых, как правило, скапливается большое количество инфекций, особенно с язычной стороны.

Неправильный подбор зубной щетки

Многие думают о том, что жесткая зубная щетка и достаточно активная чистка с надавливанием приведут к лучшей гигиене полости рта, однако это совершенно не так. Зубная щетка должна быть мягкой или средней жесткости. Также при выборе важно учитывать большое количество щетинок.

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Стоит отметить, что в обычных щетках, продающихся в масс-маркете около пятисот щетинок. В качественных зубных щетках, которые индивидуально подбирает стоматолог для пациента, должно содержаться от 1500 щетинок, а в идеале 3000 щетинок. Они должны быть мягкими, с закругленным окончанием, что позволяет не травмировать эмаль зуба и слизистую оболочку во время чистки. Также большое количество щетинок позволяет не просто сцарапывать, а полностью счищать всю зубную биопленку, которая образуется на зубах.

Неправильно подобранные средства гигиены полости рта

В полный комплекс средств для ухода за полостью рта входит: зубная щетка, зубная паста, ершик, ирригатор и зубная нить.

«Многие пациенты используют зубочистки, которые ведут к травматизации слизистой оболочки, неправильно используют зубную нить, не знают, что такое ершики и очень боятся их использовать, тем самым не прочищая труднодоступные места, в которых живет огромное количество бактериальной инфекций, разрушающих слизистую оболочку и костные структуры». Кулаева Алина Вадимовна Cтоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ.PRO»

Основные ошибки в домашнем уходе за зубами заключаются в неправильном подборе индивидуальных средств гигиены для пациента и неправильном их использовании, то есть в мануальной технике чистки зубов. Для того, чтобы правильно подобрать домашний уход, необходимо обратиться к врачу стоматологу, поскольку домашний уход подбирается исключительно по индивидуальным показаниям и рекомендациям специалиста. Изучив вашу клиническую картину, врач-стоматолог должен подробно рассказать о технике чистки зубов и о том, что любая профилактика ведет к здоровью полости рта без больших объемов лечения.

Начинайте с себя, со своего здоровья, с правильного подбора стоматологических средств, и тогда здоровье зубов и десен будет обеспечено.