Кардиолог объяснил, как правильно снизить уровень холестерина

В интервью aif.ru он отметил, что некоторые из них можно модифицировать, другие — нет.

Среди немодифицируемых факторов — возраст, пол и наследственность. С годами риск возникновения атеросклероза возрастает, однако мужчины подвержены этим заболеваниям в среднем на 10 лет раньше женщин. Наследственность также играет важную роль, особенно при наличии случаев сердечно-сосудистых заболеваний в семье до 60 лет.

Среди модифицируемых факторов, которые можно контролировать, выделяют курение, ожирение, неправильное питание и низкая физическая активность. Важными являются артериальная гипертония и гиперлипидемия, которая связана с повышенным уровнем "плохого" холестерина.

Ежов подчеркнул, что гиперхолестеринемия, или высокий уровень холестерина, является широко распространенной проблемой среди россиян, затрагивая почти 60% взрослого населения. Специалисты оценивают материальные потери от этой проблемы в 1,3 трлн рублей ежегодно, учитывая связанные с ней сердечно-сосудистые осложнения.

Врачи рекомендуют поддерживать уровень холестерина на оптимальных показателях для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они отмечают, что инфаркты и инсульты могут развиться даже в молодом возрасте на фоне высокого уровня холестерина и высокого артериального давления.

Профилактика здесь играет важную роль в борьбе со заболеваниями сердца и сосудов. Врачи призывают контролировать факторы риска с помощью правильного питания, физической активности и отказа от курения. Это особенно важно с учётом того, что ожирение среди молодых людей становится все более распространенным и может спровоцировать серьезные сердечно-сосудистые заболевания уже в молодом возрасте.