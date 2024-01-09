Мужчинам дали совет, как сохранить здоровье простаты

Сжимание и разжимание мышц промежности, известное как упражнение Кегеля, является эффективной практикой для сохранения здоровья простаты, рассказала в беседе с Lenta.ru тренер, инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина. По ее словам, это упражнение полезно делать мужчинам в любом возрасте.

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Как пояснила инструктор, для выполнения упражнения необходимо просто сжимать и разжимать мышцы промежности. Существует статический режим техники, когда мышцы удерживаются в сжатом состоянии, затем отдых, затем повтор четыре-восемь раз, а также динамический режим — сжатие и разжимание по три-пять подходов. Оба режима одинаково полезны.

Эффект от упражнения усиливается, если делать его в перевернутом положении, например в березке. Для это следует лечь на спину и поднять ноги вверх, поддерживая таз руками, — посоветовала тренер.

Она добавила, что это упражнение улучшает кровообращение, помогая в профилактике многих мужских болезней, в том числе простатита. Врач рекомендует эту практику всем мужчинам старше 30 лет, особенно тем, кто проводит много времени, сидя за компьютером или в машине.