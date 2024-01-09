Выпадение волос на трех участках тела может сигнализировать о заразной половой инфекции
Выпадение волос может быть вызвано многими факторами, включая генетику, возраст, стресс и приём лекарств. Фармацевт Аббас Канали в беседе с Express предупредил, что этот симптом также может фармацевт Аббас Канали.
Речь идёт о сифилисе. Инфекция передаётся половым путём и при отсутствии должного лечения может привести к опасным для здоровья и жизни последствиям.
При сифилисе может развиться сифилитическая алопеция. Человек может заметить очаговое выпадение волос на голове, бровях и в зоне бороды.
Этот тип выпадения волос вызывает диффузное истончение волос по всей коже головы или придаёт волосам пятнистый, «изъеденный молью» вид.
Также на половую инфекцию могут указывать небольшие безболезненные язвы на половых органах, во рту, на губах, ягодицах, белые или серые бородавчатые наросты (чаще всего на половом члене, влагалище или вокруг ануса), сыпь на ладонях рук и подошвах ног, белые пятна во рту, гриппоподобные симптомы, такие как высокая температура, головные боли и усталость.