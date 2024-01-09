Выпадение волос может быть вызвано многими факторами, включая генетику, возраст, стресс и приём лекарств. Фармацевт Аббас Канали в беседе с Express предупредил, что этот симптом также может фармацевт Аббас Канали.

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Речь идёт о сифилисе. Инфекция передаётся половым путём и при отсутствии должного лечения может привести к опасным для здоровья и жизни последствиям.

При сифилисе может развиться сифилитическая алопеция. Человек может заметить очаговое выпадение волос на голове, бровях и в зоне бороды.

Этот тип выпадения волос вызывает диффузное истончение волос по всей коже головы или придаёт волосам пятнистый, «изъеденный молью» вид.