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Пугающий признак: болезни сердца можно распознать по дыханию

Самым частым признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы считается боль в груди. По данным Британского кардиологического фонда, болезни сердца также можно распознать по дыханию.

Пугающий признак: болезни сердца можно распознать по дыханию
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Речь идёт об одышке, которая часто связна с плохой физической подготовкой или таким заболеванием, как астма. В некоторых случаях она может быть явным признаком ишемической болезни сердца.

Если ваше сердце не перекачивает достаточное количество кислородсодержащей крови по телу, ваш организм реагирует учащённым дыханием, пытаясь получить больше кислорода в организме, из-за чего вы и чувствуете одышку.

Одышка может усугубляться при физической активности.

Другими ключевыми признаками ишемической болезни сердца являются: боль в груди, боль по всему телу, слабость и тошнота.

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