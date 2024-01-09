Пугающий признак: болезни сердца можно распознать по дыханию

Самым частым признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы считается боль в груди. По данным Британского кардиологического фонда, болезни сердца также можно распознать по дыханию.

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Речь идёт об одышке, которая часто связна с плохой физической подготовкой или таким заболеванием, как астма. В некоторых случаях она может быть явным признаком ишемической болезни сердца.

Если ваше сердце не перекачивает достаточное количество кислородсодержащей крови по телу, ваш организм реагирует учащённым дыханием, пытаясь получить больше кислорода в организме, из-за чего вы и чувствуете одышку.

Одышка может усугубляться при физической активности.