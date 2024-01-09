Правда ли зефир помогает унять кашель

Британка долгое время страдала от кашля. Придя к врачу на обследование, женщина получила необычный совет для борьбы со своей болезнью. Медик рекомендовал пациентке съедать на ночь зефир, который якобы помогает унять кашель. Об этом сообщает The Mirror.

Линдси не сразу поверила врачу, но решила последовать совету. И все сработало. Девушка поделилась лайфхаком в соцсетях, вызвав активное обсуждение. Однако специалисты оказались не совсем согласны с таким подходом.

Доктор Дебора Ли считает, что зефир вряд ли поможет вылечить кашель. Велика вероятность, что он, наоборот, лишь ухудшит его, потому как содержит в себе желатин.

«Желатин на самом деле используется в микробиологических лабораториях, поскольку он является частью Агаровой пластинки для выращивания бактерий в лаборатории, потому что это очень хорошая питательная среда. Если вы едите зефир при острой инфекции, это может обеспечить идеальная среда для роста и размножения бактерий и усугубления ситуации!» — Предупредила врач.

Медик предупредила, что желатин изготавливается из костей животных, что повышает риски передачи серьезных инфекций. Кроме того, зефир обладает высоким гликемическим индексом, что делает его не самой подходящей едой перед сном.

Заменить зефир врач советует медом. Существует несколько исследований, доказывающих, что он снижает частоту и тяжесть кашля.