Опасный оливье: праздничные блюда, которые пагубно влияют на печень

«Тяжелые» салаты

Какой Новый год без легендарных оливье и сельди под шубой! Но если несколько порций за вечер не принесут особого вреда, то количество салата, к которым мы привыкли с детства, с каждым годом все сложнее воспринимается нашим организмом. Оксана:

«Мы ведь не ограничиваемся двумя-тремя тарелками, правда? Мы едим сложные майонезные салаты все десять дней. Можете представить, в каком режиме работает наш желудок и какая нагрузка оказывается на печень? Если вы не хотите получить удар по печени и провести остаток праздников в больнице, употребляйте подобные салаты не больше двух дней подряд».

Пирожные

«Сами по себе кремовые блюда с большим количеством сахара требуют от организма время на переработку, но ведь мы едим торт в самом конце новогоднего празднества, когда на столе уже закончились все маринады, салаты и горячее. Просто утройте вред от сладостей в таком случае. Печень не скажет вам спасибо».

Бутерброды с икрой

Вкусно и, казалось бы, не так уж вредно. На самом деле, даже с бутербродами стоит быть аккуратнее за праздничным столом. Наш эксперт рекомендует начать именно с них, когда вы сядете за стол. Чем меньше бутерброды, тем осторожнее нужно с ними быть, ведь вы не следите за количеством съеденного в этой ситуации. Ограничьтесь несколькими бутербродами, не увлекаясь всей тарелкой, и ваша печень не будет нуждаться в срочном детоксе.