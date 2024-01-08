Опасный оливье: праздничные блюда, которые пагубно влияют на печень
Диетолог предупреждает — не увлекайтесь ими!
Многие ждут праздники не столько из-за долгожданного отдыха, сколько в качестве повода сесть за стол, который ломится от вкусностей разной степени вредности. Диетолог Оксана Разумовская рассказала нам, какие праздничные блюда могут нанести тяжелый удар по организму всего за пару дней постоянного употребления.
«Тяжелые» салаты
Какой Новый год без легендарных оливье и сельди под шубой! Но если несколько порций за вечер не принесут особого вреда, то количество салата, к которым мы привыкли с детства, с каждым годом все сложнее воспринимается нашим организмом. Оксана:
«Мы ведь не ограничиваемся двумя-тремя тарелками, правда? Мы едим сложные майонезные салаты все десять дней. Можете представить, в каком режиме работает наш желудок и какая нагрузка оказывается на печень? Если вы не хотите получить удар по печени и провести остаток праздников в больнице, употребляйте подобные салаты не больше двух дней подряд».
Пирожные
Завершение застолья с тортом или пирожными — еще одна новогодняя классика. Диетолог предупреждает:
«Сами по себе кремовые блюда с большим количеством сахара требуют от организма время на переработку, но ведь мы едим торт в самом конце новогоднего празднества, когда на столе уже закончились все маринады, салаты и горячее. Просто утройте вред от сладостей в таком случае. Печень не скажет вам спасибо».
Бутерброды с икрой
Вкусно и, казалось бы, не так уж вредно. На самом деле, даже с бутербродами стоит быть аккуратнее за праздничным столом. Наш эксперт рекомендует начать именно с них, когда вы сядете за стол. Чем меньше бутерброды, тем осторожнее нужно с ними быть, ведь вы не следите за количеством съеденного в этой ситуации. Ограничьтесь несколькими бутербродами, не увлекаясь всей тарелкой, и ваша печень не будет нуждаться в срочном детоксе.