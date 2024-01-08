Почему после новогодних праздников ожидается подъем заболеваемости ОРВИ

Врачи спрогнозировали подъем заболеваемости ОРВИ после окончания новогодних каникул. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, с чем связан резкий всплеск респираторных инфекций в России и как обезопасить себя.

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Почему растет число заболевших

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, в период новогодних праздников люди чаще находятся в местах общего скопления. В этих обстоятельствах вирусы легче всего передаются от человека к человеку. Чем больше людей собирается на единице площади, тем выше риск подхватить болезнь.

— Также изменение режима дня, прогулки на холоде и праздничные мероприятия влияют на рост числа заболевших после праздников. В выходные дни мы чаще находимся на улице, пьем холодные напитки и едим холодные продукты, находимся в окружении людей. Это все приводит к тому, что человек становится уязвимым для вирусов, — сообщил Кондрахин.

Еще одна причина, по которой после Нового года наблюдается подъем заболеваемости, — это миграция населения, уверен врач.

— На отдыхе люди могут подхватить болезнь, а потом приехать домой и заразить окружающих, — объяснил специалист.

Меры предосторожности

одеваться по погоде;

не переохлаждаться;

избегать мест большого скопления людей;

использовать маски, санитайзеры и перчатки. Для того чтобы сократить риски заражения ОРВИ, Кондрахин рекомендовал: