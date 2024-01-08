Доктор напомнила о правилах оказания первой помощи при обморожении

Профессор, доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова напомнила о том, как проявляются первые признаки обморожения и как в этом случае можно помочь пострадавшему. Подробностями она поделилась в беседе с журналистами RT.

© Вести Подмосковья

Легкая степень обморожения проявляется следующим образом: на кончиках пальцев ног или рук появляется покраснение, кожа начинает шелушиться. При более глубоких поражениях покраснение оказывается больше, возникает отечность. Если ситуация совсем тяжелая (некроз тканей), то без помощи медицинских специалистов не обойтись. По мнению Галлямовой, очень тяжелые случаи встречаются редко и в основном у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Из-за этого болезненные ощущения воспринимаются слабее.