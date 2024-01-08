Вирусолог рассказал, когда может начаться новая пандемия
По мнению специалистов, новой пандемии в ближайшее время ждать не стоит. Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев рассказал ТАСС, что ближайшие 30 лет пройдут без массовых вирусных катастроф.
Несмотря на количество заболевших, по мнению эксперта, не стоит ждать массового распространения инфекций. Валерий Локтев объяснил, что между массовыми вспышками обычно проходит срок, равный половине средней продолжительности жизни человека.
Скорее всего, новые серьёзные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдёт это поколение с иммунитетом.
В ближайшие годы коронавирус ждёт судьба обычной сезонной инфекции. В период межсезонья количество заболевших будет расти, но не достигнет пандемических значений. У большинства россиян уже есть иммунитет к заболеванию. Кроме того, врачи уже разработали стандарты лечения. Поэтому ожидать в ближайшее годы чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом не стоит.