Врач объяснил, как влияет на организм безалкогольное пиво

Из-за отсутствия в нем алкоголя полезнее пиво, по мнению специалистов, не становится. Какое нежелательное воздействие на организм способен оказать неоднозначный напиток, подробно рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров в эфире радио Sputnik.

«Безалкогольное пиво — это обычное пиво, которое подвергается двойной фильтрации, минимально алкоголь там присутствует, от 0,5% до 1%. Соответственно, при больших объемах выпиваемого человек тоже получает этанол. Если он зависим, то может утратить контроль над собой и перейти к обычным алкогольным напиткам», — объясняет он.

Даже если зависимости нет, имитация алкоголя может сыграть с человеком злую шутку: не исключено, что привычка к употреблению «нулевки» перерастет в полноценную зависимость от пенного с градусом. Также нарколог отметил, что любое пиво — высококалорийный напиток:

«Злоупотребление безалкогольным пивом может привести к набору веса, к скачкам глюкозы в крови и нарушению пищевого поведения».