Медики сообщили об опасности необъяснимых синяков

Появление необъяснимых синяков на теле человека может говорить о развитии миеломы, злокачественного заболевания крови, к такому выводу пришли британские врачи из Cancer Research UK, сообщает издание Daily Mail. При этом российские врачи призывают не паниковать, уверяя, что спонтанные гематомы могут быть симптомами в том числе и других заболеваний.

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Миелома — это онкологическое заболевание, при котором плазматические клетки начинают избыточно размножаться и повышать уровень защитных белков. Эти клетки вытесняют нормальные клетки крови, накапливаются в костном мозге и постепенно разрушают костную ткань.

По словам британских специалистов, синяки могут появляться из-за того, что плазматические клетки вытесняют не только эритроциты, но и тромбоциты — элементы крови, отвечающие за свертывание и остановку кровотечения. Когда их количество резко уменьшается, снижается способность организма восстанавливать повреждения. При этом на ранних стадиях миелома может не вызывать никаких симптомов.

По словам российского врача-терапевта Варвары Рубан, которые приводят «Известия», у появления необъяснимых синяков могут быть разные причины, в том числе прием ряда лекарств — антидепрессантов, нестероидных противовоспалительных и препаратов для разжижения крови. Кроме того, к подобному эффекту может привести недостаток витаминов К, С, В12. Также синяки могут возникать из-за силовых тренировок с чрезмерными нагрузками организма.

Тем не менее, в ряде случаев синяки могут говорить о лейкозе, сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях. На ногах синяки могут возникать при варикозном расширении вен. У женщин спонтанные гематомы иногда появляются из-за гормональных сбоев.