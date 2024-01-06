Кальций важен не только для костей, но и для многих других функций организма. Ревматолог из Кливлендской клиники в США Чад Дил рассказал, как распознать дефицит макроэлемента.

Со временем низкое потребление кальция может оказать пагубное воздействие на различные системы организма, способствуя, среди прочего, снижению костной массы и риску развития остеопороза.

Выраженный дефицит кальция обычно связан с постоянной усталостью, которая, по мнению специалиста, является следствием недостаточного снабжения клеток питательными веществами. Недостаток макроэлемента может вызывать боль, скованность и судороги в мышцах, повлиять на работу сердца, приводя к нерегулярному сердцебиению.

Кроме того, кальций важен для работы мозга, поэтому при его дефиците может возникнуть спутанность сознания, сонливость и головокружение. Также существуют исследования, которые связывают недостаток нутриента с повышенным риском депрессии.