Как распознать дефицит кальция: врач назвал опасные симптомы
Кальций важен не только для костей, но и для многих других функций организма. Ревматолог из Кливлендской клиники в США Чад Дил рассказал, как распознать дефицит макроэлемента.
Со временем низкое потребление кальция может оказать пагубное воздействие на различные системы организма, способствуя, среди прочего, снижению костной массы и риску развития остеопороза.
Выраженный дефицит кальция обычно связан с постоянной усталостью, которая, по мнению специалиста, является следствием недостаточного снабжения клеток питательными веществами. Недостаток макроэлемента может вызывать боль, скованность и судороги в мышцах, повлиять на работу сердца, приводя к нерегулярному сердцебиению.
Кроме того, кальций важен для работы мозга, поэтому при его дефиците может возникнуть спутанность сознания, сонливость и головокружение. Также существуют исследования, которые связывают недостаток нутриента с повышенным риском депрессии.
Чад Дил отмечает, что кальций содержится в молочных продуктах, зелёных листовых овощах, сардинах, миндале, кунжуте, семенах чиа.