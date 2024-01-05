Врач назвала четыре причины появления прыщей на ягодицах

Появление прыщей неприятно на любом участке тела. Дерматолог Люси Глэнси назвала причины появления прыщей в такой нежной зоне, как ягодицы.

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Во-первых, высыпания могут появиться из-за неправильного выбора нижнего белья. Лучше выбирать воздухонепроницаемый хлопок, чем нейлоновое бельё. Одежда должна пропускать воздух и не вызывать раздражения кожи.

Во-вторых, причиной появления прыщей на ягодицах может быть отсутствие должного ухода за кожей. Эксперт советует пользоваться средствами для мытья без отдушек, один-два раза в неделю пользоваться отшелушивающими и увлажняющими кожу средствами.

Одной из наиболее частых причин появления прыщей на ягодицах является закупорка волосяных фолликулов. Как правило, они исчезают в течение нескольких дней. Такие прыщи нельзя выдавливать, их лучше обработать салициловой кислотой. При болезненности можно наложить тёплый компресс.