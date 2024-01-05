Прогресс для диабетиков: «умный» инсулин нужно вводить только раз в неделю
Ученые разработали «умный» инсулин замедленного действия, который реагирует на уровень глюкозы в крови. Новинка, которая пока была протестирована на мышах и минипигах, открывает диабетикам возможность вводить инсулин всего раз в неделю
Джон Бьюз из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и его коллеги из китайского Университета Чжэцзян разработали «умный» инсулин, который может определять уровень глюкозы и высвобождать ее медленно и по мере необходимости. Таким образом, пациентам требуется всего одна инъекция в неделю, а иногда и меньше. Исследователи представили свою новинку в начале декабря в рецензируемом журнале Nature Biomedical Engineering.
Умный инсулин отслеживает уровень глюкозы в крови
«Это захватывающий прорыв в развитии передовых методов лечения диабета. Мы опираемся на исследования прошлых десятилетий, когда многие специалисты пытались сделать прием инсулина удобным и безопасным», – хвалит разработку Бусе.
Команда Бусе создала аналог рекомбинантного человеческого инсулина, используя глюконовую кислоту. Полученный глюкоинсулин образует устойчивый комплекс с полимером на основе аминокислоты лизина. При нормальном уровне глюкозы этот комплекс медленно высвобождает инсулин в очень небольших количествах. Однако если уровень глюкозы в крови повышается, связи в комплексе ослабевают, и инсулин начинает высвобождаться быстрее.
Исследователи проверили эффективность нового лечения на лабораторных мышах, которые являются моделью диабета 1 типа. Они вводили им под кожу комплекс глюкоинсулина в количестве, эквивалентном размеру горошины. Эксперимент показал, что это количество поддерживало нормальный уровень глюкозы у мышей в течение недели. Эксперименты на лабораторных минипигах показали то же самое. После того, как лечение будет отработано, последуют клинические испытания на людях.
Прогресс для диабетиков: «умный» инсулин нужно вводить только раз в неделю