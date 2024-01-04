Кардиолог предупредила о редком заболевании в результате стресса

Несмотря на метафорический характер выражения «разбитое сердце», сильный стресс на самом деле может повредить главный орган человеческого тела. По словам врача-кардиолога, доктора медицинских наук Ольги Бокерии, это состояние было описано в 1990-х годах.

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« Оно называется кардиомиопатия такотсубо, или синдром разбитого сердца. В 1990-е годы японские ученые описали клиническое состояние, которое проявлялось драматическим ухудшением функции сердца у лиц, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний, но испытавших серьезный стресс», – отметила Ольга Бокерия.

Для этого синдрома характерно резкое угнетение насосной функции левого желудочка, который внезапно расширяется и ослабевает. Встречается сравнительно редко, чаще всего у женщин старше 40 лет. По мнению ученых, причина состояния – резкое повышение концентрации адреналина в ответ на физический или эмоциональный стресс.

Ольга Бокерия добавила, что случаи смерти от синдрома разбитого сердца редки, однако после перенесенной болезни у больных долгое время наблюдаются слабость, одышка и длительная необъяснимая боль в груди, передает Life.