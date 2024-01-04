5 правил, чтобы избежать кровоточивости десен

Согласно последним данным, 45 процентов людей старше 30 лет имеют риск развития заболеваний десен. Поэтому важно предупредить появление серьезных проблем. Что следует предпринять, чтобы не столкнуться с кровоточивостью десен, «Вечерней Москве» рассказала стоматолог, пародонтолог Валерия Козлова.

© Вечерняя Москва

Посещение стоматолога

Видео дня

удаление зубного налета — это мягкая и липкая оболочка из бактерий, которую бывает трудно удалить при обычной чистке зубов;

удаление зубного камня — это твердое отложение на поверхности зубов, образуемое из зубного налета, который, если не удалить его своевременно, может как раз вызвать воспаление десен и гингивит. Каждые 3–6 месяцев следует проводить профгигиену полости рта в клинике, подчеркнула врач. Именно это является одним из наиболее важных мероприятий для предотвращения кровоточивости десен. Основными задачами профессиональной гигиены являются:

"Профессиональная гигиена также включает комплексную оценку состояния полости рта. Стоматолог или гигиенист проводит осмотр зубов и десен, чтобы выявить возможные проблемы, такие как кариес, пародонтит или другие заболевания. При обнаружении проблемы стоматолог может предложить дополнительные процедуры или рекомендации для снижения кровоточивости десен", — объяснила Козлова.

Правильный домашний уход

Во время осмотра у стоматолога есть возможность получить инструкции по гигиене полости рта в домашних условиях, отметила специалист. Стоматолог может объяснить и показать правильную технику чистки зубов, использование зубной нити и других гигиенических средств. Но в целом рекомендации по домашнему уходу такие:

Чистить зубы нужно два раза в день, используя не только зубную щетку с пастой, но и флоссы, ершики, ирригаторы.

Флоссы (зубная нить) не стоит использовать, если уже имеется воспаление десен. Для этой цели лучше подойдет ирригатор.

"Он позволяет в домашних условиях удалить зубной налет, который является основной причиной раздражения и воспаления десен. Когда вы используете ирригатор, важно правильно настроить его давление, чтобы не повредить десны. Лучше начать с более низкого давления, и постепенно увеличивать его, если это не приводит к дискомфорту или кровоточивости", — порекомендовала врач.

Массаж

Не стоит забывать о массаже десен, и при необходимости применять противовоспалительные гели, мази, ополаскиватели, подчеркнула Козлова.

"Их названия и способы применения подскажет ваш стоматолог, исходя из вашего конкретного случая. Советам из интернета в данном случае доверять не стоит", — заметила медик.

Рацион питания

По ее словам, необходимо рационально питаться, употребляя в пищу достаточное количество овощей, фруктов и витаминов. Ведь причиной кровоточивости вполне может быть дефицит витаминов. Обратите внимание на те овощи и фрукты, в которых содержится много витамина С. Это цитрусовые, клубника, киви.