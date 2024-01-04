В чем опасность приема лекарств не по инструкции

"Это называется офф-лейбл, назначение лекарств не по инструкции. То есть использование препарата не для того, для чего его придумал производитель. Обычно это относится к жизненно важным лекарствам. Это могут быть, например, капли для глаз, которые помогают против какой-то опухоли. Дело в том, что бывают клинические исследования, которые проводит не производитель, а научное сообщество. Когда они завершаются, производитель может внести изменения в инструкцию, чтобы препарат получил новые возможности. Но бывает так, что производитель не заинтересован в изменении инструкции. И тогда этот препарат применяется по назначению врачебной комиссии", – сказал Андрей Кондрахин.