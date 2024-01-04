Как распознать камни в желчных протоках и зачем делать МРТ-снимки

Камни в желчных протоках доставляют больному сильный дискомфорт и существенно снижают качество жизни. Если своевременно не обратиться за помощью к врачу и не начать лечение, то болезнь может привести даже к смертельному исходу.

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К счастью, современные методы позволяют диагностировать заболевание на самой ранней стадии и при правильном подходе предотвратить его дальнейшее развитие.

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Камни в желчных протоках в медицинской терминологии называются довольно сложными синонимами - холангиолитиаз и холедохолитиаз.

Где находят камни?

В практике врачей холедохолитиаз подразделяется на несколько разновидностей. При первичном отложения появляются непосредственно в желчных протоках. При вторичном типе - он встречается чаще - начинается миграция камней, и они появляются уже в протоках. Иногда это заболевание является осложнением оперативного удаления желчного пузыря.

Тревожные звоночки

Человек может не подозревать о том, что в его организме неполадки, и месяц, и год, и два. Но это длится до тех пор, пока камень не застрянет в протоке и не перекроет ток желчи. И вот тогда уже начинается стремительное развитие болезни.

механическая желтуха;

острые, приступообразные боли в верхней и верхне-правой части живота;

тошнота, рвота;

озноб, лихорадка;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

упадок сил. Основные симптомы:

Все перечисленные признаки должны насторожить человека, и при их проявлении не нужно тянуть с визитом к специалисту, а стоит незамедлительно отправиться на приём.

Как диагностируют?

На сегодняшний день одним из самых информативных методов диагностики является МРТ - магнитно-резонансная томография. Ни один другой метод не даст более полной и достоверной картины заболевания.

Магнитно-резонансная томография позволяет оценить структуру органа и выявить все имеющиеся нарушения.

Что покажет МРТ:

форму, размеры и расположение желчного пузыря, протоков;

внутреннюю структуру органа;

деформацию, перегибы желчного пузыря, сужение желчевыводящих путей;

очаги воспаления;

сократимость гладкой мускулатуры желчного пузыря и протоков;

наличие полипов, кист;

наличие и характер новообразования - доброкачественное или злокачественное, метастазы.

Врач может отправить пациента на МРТ не только для того, чтобы выявить патологию, но и уточнить диагноз в следующих случаях:

травмы и повреждения брюшной полости;

структурные аномалии желчного пузыря;

клинические симптомы холецистита (воспаление желчного пузыря) и холангита (воспаление протоков), желчнокаменной болезни;

подозрение на паразитарную инфекцию;

желтуха невыясненного происхождения;

боли в области правого подреберья, возникающие по неясным причинам;

выявление отклонений в результатах лабораторных анализов.

Повторное исследование на аппарате МРТ показано, когда лечение проведено, врач может посоветовать сделать также контрольное исследование, чтобы оценить динамику и проконтролировать течение болезни.

Важно!

Для проведения магнитно-резонансной томографии нет возрастных ограничений. При необходимости это исследование можно проводить даже маленьким детям.

Преимущества МРТ

Если врач при вашей патологии отправляет вас именно на МРТ, лучше последовать его совету, поскольку этот метод диагностики на сегодняшний день действительно наиболее информативный и имеет ряд преимуществ перед остальными.

Во-первых, это безопасность и безболезненность. Во-вторых, отсутствие лучевой нагрузки, в отличие от рентгенографии и компьютерной томографии. В-третьих, исследование довольно быстрое, не потребуется много времени, чтобы узнать результат. И, наконец, магнитно-резонансная томография позволяет выявить структурные и функциональные нарушения на самых ранних стадиях развития патологических процессов, когда изменения не удаётся обнаружить другими инструментальными методами.

Как уберечься от камней?

После того как проблема будет обнаружена, врач подберёт правильную тактику лечения. При соблюдении всех его указаний болезнь вполне можно победить.