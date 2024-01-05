Академик РАН Василий Акимкин: COVID-19 мутировал и стал сезонным

«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений», — сказал Акимкин.

Академик отметил, что вирус мутировал, сейчас уже не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Директор ЦНИИ эпидемиологии также подчеркнул, что сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально.