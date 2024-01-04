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Откуда берётся боль в ногах по утрам? Всё, что надо знать про коксартроз

Врач Филёва посоветовала при коксартрозе есть орехи и морские водоросли. Коксартроз — это болезнь, которая поражает самый крупный сустав в человеческом теле — тазобедренный. Хрящевая ткань при этом истончается и разрушается. Чтобы компенсировать нагрузку, кости уплотняются, на них появляются наросты. Что делать при коксартрозе, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Врач посоветовала при коксартрозе есть орехи и морские водоросли
© Секрет фирмы

Одна из главных причин этой болезни — возрастные изменения. Хрящевая ткань с возрастом утрачивает упругость и эластичность и начинает разрушаться. Но есть и другие факторы:

  • травмы или врождённые аномалии тазобедренного сустава;
  • нарушение осанки;
  • лишний вес;
  • гормональные изменения (к примеру, постменопауза у женщин);
  • хронические воспаления суставов;
  • неправильный образ жизни (вредные привычки, низкая физическая активность).

Опасность в том, что на ранних стадиях коксартроз проявляется лишь незначительной болью в области паха и ягодиц, на которую многие не обращают внимания. Со временем она усиливается, распространяется на бедро и колено. И чаще всего беспокоит больного по утрам.

Со временем сустав становится всё менее подвижным, боль не стихает даже ночью, а человек с трудом может выполнять даже простые движения, начинает хромать.

Чтобы не доводить до такого, при первых неприятных ощущениях нужно проконсультироваться с ортопедом-травматологом или ревматологом, посоветовала Филёва.

Пациентам с коксартрозом назначают препараты-хондопротекторы для снижения боли и воспаления, а также физиопроцедуры и лечебную физкультуру, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Филёва также рекомендовала поменять меню, добавив туда следующие продукты:

  • нежирные сорта мяса (говядину, индейку);
  • рыбу;
  • морепродукты;
  • орехи;
  • бобовые;
  • семена льна и чиа;
  • морские водоросли.

Ещё одна разновидность артроза — остеоартроз коленного сустава. При этом заболевании колени болят так сильно, что человеку элементарно больно ходить. Как правильно лечить это заболевание и чем можно помочь себе, «Секрет фирмы» узнал у врача.

Болезни и лекарства
Александра Филева
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