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Врач Вялов назвал блюдо, «убивающее» поджелудочную железу

Обилие разнообразных блюд и спиртного на новогоднем столе может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач назвал блюдо, «убивающее» поджелудочную железу
© runews24.ru

Врач отметил, что жирная еда может стать причиной проблем с поджелудочной железой, вплоть до острого панкреатита, требующего хирургического вмешательства.

Недуг чаще всего провоцирует сочетание жирной еды и спиртного, отметил Вялов.

«В новогоднюю ночь практически все мы пересиживаем», —напомнил гепатолог. Поэтому врач рекомендовал не сидеть все время за столом, а больше двигаться и не забывать танцевать.

Ранее гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, которые могут спровоцировать рак поджелудочной железы. Также он назвал полуфабрикаты самым вредным продуктом для здоровья кишечника. 

Болезни и лекарства
Сергей Вялов
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