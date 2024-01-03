Врач назвал блюдо, «убивающее» поджелудочную железу

Врач Вялов назвал блюдо, «убивающее» поджелудочную железу
Обилие разнообразных блюд и спиртного на новогоднем столе может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Врач отметил, что жирная еда может стать причиной проблем с поджелудочной железой, вплоть до острого панкреатита, требующего хирургического вмешательства.
Недуг чаще всего провоцирует сочетание жирной еды и спиртного, отметил Вялов.
«В новогоднюю ночь практически все мы пересиживаем», —напомнил гепатолог. Поэтому врач рекомендовал не сидеть все время за столом, а больше двигаться и не забывать танцевать.
Ранее гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, которые могут спровоцировать рак поджелудочной железы. Также он назвал полуфабрикаты самым вредным продуктом для здоровья кишечника.