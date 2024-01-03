Ученые выявили 6 привычек, способствующих долголетию

Исследователи уверены, что продолжительность жизни человека зависит от генов в среднем на 25 %, остальное определяется поведенческими особенностями и окружением, пишет "Российская газета".

Вот 6 правил, которые помогут продлить жизнь:

1. Акцент на растительной пище. Это кладезь клетчатки, антиоксидантов и других веществ, которые снижают воспаления, а вместе с этим и риски многих болезней, в том числе онкологии.

2. Здоровый вес. Лишние килограммы не приходят одни, вместе с ними - заболевания сердца, почек и печени.

3. Спорт. Физическая нагрузка служит щитом от хронических заболеваний, психических расстройств и стресса. Активная работа по дому тоже засчитывается.

4. Отказ от курения. Его нужно полностью убрать из жизни. И неважно, сигареты или вейпы.

5. Больше общения. Не нужно бояться заводить новые знакомства и познавать неизведанное. Это избавляет от стресса, депрессии и деменции.

6. Качественный сон по 7-8 часов. Он помогает человеку всегда быть в форме и чувствовать физический и моральный подъем.