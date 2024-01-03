Народные методы и не только: главный врач рассказала, что можно и нельзя делать при ОРВИ
Ростовская область, 3 января 2023. DON24.RU. Болит горло, появился насморк, поднялась температура — что делать? Какие лекарства можно принять и стоит ли доверять народным методам лечения информационному агентству «Дон 24» рассказала врач-терапевт, руководитель ГБ 1 в г. Каменске-Шахтинском Лариса Слюсарева.
«Из жаропонижающих самое безопасное — парацетамол. В сутки таблеток по 0,5 грамма можно принять максимум восемь штук. Аспирин имеет много противопоказаний, при гриппе вообще противопоказан. По поводу сложных порошков-жаропонижающих — осторожно. Советуйтесь со своим лечащим врачом, так как эти препараты могут вызвать обострение хронических заболеваний», — предупредила доктор.
Она отметила, что раньше при гриппе часто назначали римантадин. Но сейчас вирусы гриппа, а тем более другие возбудители, потеряли чувствительность к нему.
«Нельзя принимать антибиотики! Эти лекарства действуют только на бактерии, разрушая их стенку или останавливая их размножение другим образом. Вирусы устроены по-другому, у них нет точки приложения для антибиотиков. Зато вред антибиотики при ОРВИ приносят существенный, разрушая полезные бактерии в организме человека. Эти бактерии живут не только в кишечнике, но и на коже, и на всех слизистых оболочках. Если их уничтожать, некому будет защищать хозяина от болезнетворных микроорганизмов. Некому будет помогать в пищеварении и вырабатывать витамины. Да и антибиотик этот, когда понадобится действительно, человеку уже не поможет. Потому как бактерии быстро вырабатывают устойчивость к применяемым антибиотикам», — рассказала Лариса Слюсарева.
Также она посоветовала не доверять народным методам лечения простуды.
Так, горячие ингаляции могут вызвать ожог дыхательных путей и стимулировать развитие в них патогенной микрофлоры.
«Тепло же, хорошо, термостат получается для выращивания микробов!» — сказала врач.
Контрастные процедуры, такие как баня и ледяные обливания являются стрессом для организма и сильно нагружают сердечно-сосудистую систему. Они могут спровоцировать и повышение артериального давления, и сердечный приступ.
Часто больного пытаются напоить горячим молоком с маслом или содой. Делать этого не стоит — обожженное горло будет заживать довольно долго.
«Не удивляйтесь потом, что вы две недели не сможете вылечиться — организм будет зализывать раны после вашего «лечения». В данном случае, восстанавливать слизистую оболочку», — подчеркнула Лариса Слюсарева.
Она напомнила, что раньше соду в молоко добавляли, чтобы оно дольше не портилось. Как такая добавка поможет при лечении ОРВИ — непонятно. Не стоит добавлять в горячее молоко сливочное масло. Так можно обжечься еще сильнее. К тому же остатки этого коктейля, задерживаясь в глотке и на миндалинах, затрудняют их очищение от вирусов и слизи.
«Имбирь, лимон, корица, перец в малых количествах могут использоваться как пищевая добавка в питье и в легкие фруктово-овощные салаты. Стимулируют аппетит, улучшают настроение. Но усердствовать с ними не стоит, так как они не ускоряют выздоровление и возбуждают нервную систему. При употреблении вечером могут вызвать бессонницу. Корицу также не надо есть ложками из-за возможного воздействия на печень», — пояснила врач.
При легкой форме ОРВИ она рекомендовала:
- охранительный режим,
- обильное питье,
- свежий воздух,
- легкую диету.
И обязательно нужно показаться врачу. При необходимости он назначит противовирусные и симптоматические препараты.
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