Врач рассказала, что можно и нельзя делать при ОРВИ

«Нельзя принимать антибиотики! Эти лекарства действуют только на бактерии, разрушая их стенку или останавливая их размножение другим образом. Вирусы устроены по-другому, у них нет точки приложения для антибиотиков. Зато вред антибиотики при ОРВИ приносят существенный, разрушая полезные бактерии в организме человека. Эти бактерии живут не только в кишечнике, но и на коже, и на всех слизистых оболочках. Если их уничтожать, некому будет защищать хозяина от болезнетворных микроорганизмов. Некому будет помогать в пищеварении и вырабатывать витамины. Да и антибиотик этот, когда понадобится действительно, человеку уже не поможет. Потому как бактерии быстро вырабатывают устойчивость к применяемым антибиотикам», — рассказала Лариса Слюсарева.