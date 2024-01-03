Как защититься от сердечного приступа, объяснил врач

Во время новогодних праздников повышается риск сердечных приступов. Дональд Ллойд-Джонс, кардиолог из Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете в США, рассказал, как защитить себя от опасного для жизни состояния.

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Как правило, люди дают себе отдых во время продолжительных праздников: они выпивают больше, чем обычно, отказываются от физической активности, нарушают режим сна, много едят. По словам эксперта, чтобы минимизировать риск сердечного приступа, нужно держать себя в руках и сильно не расслабляться.

Также фактором риска проблем с сердцем могут стать стрессовые ситуации, например, общение с родственниками мужа или жены, организация праздничных поездок. Необходимо научиться отпускать ситуацию и не зацикливаться на проблемах.

Увеличить вероятность сердечного приступа может холодная погода. Поэтому кардиолог не рекомендует долго гулять на улице в морозы.

«Когда мы вдыхаем холодный воздух, он охлаждает кровь в лёгких и вызывает сужение кровеносных сосудов. Первыми кровеносными сосудами, выходящими из лёгких, являются коронарные артерии, которые особенно страдают от холодной погоды», — пояснил медик.