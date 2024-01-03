Чем укрепить иммунитет: советы специалистов

А для того чтобы предотвратить любую болезнь, нужен крепкий иммунитет. Как он формируется и как его укрепить?

При сбое работы иммунной системы инфекционные заболевания появляются и повторяются чаще, проходят тяжелее, длятся дольше обычного, плохо лечатся, - рассказывает и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 4 Благовещенска Наталья Шупикова. - Некоторые из иммунодефицитов даже приводят к развитию редких онкологических заболеваний. Иммунодефицит может передаваться по наследству или появиться в течение жизни.

Ранним признаком нарушения иммунитета бывает грибковое поражение полости рта, например кандидозный стоматит (молочница), язвы полости рта и воспаление дёсен, а также воспаление глаз (конъюнктивит), выпадение волос, тяжёлая экзема и появление багровых пятен на коже из-за разрушения капилляров.

Чем укрепить иммунитет

1. Введение вакцин, которые содержат компоненты бактерий или вирусов.

2. Закаливание, но постепенное. Если, например, сразу начать обливаться холодной водой, то, кроме простуды, ничего не получите. Поэтому начинать надо потихоньку. Обливание можно начать с ног, доводя потихоньку до пояса. А потом уже можно будет принимать прохладный душ или обливаться полностью.

3. Хорошо укрепляет иммунитет и контрастный душ. Но начинать надо с небольших разниц температур. Только после двух недель можно воду делать холодной.

4. Обязательно нужно гулять на свежем воздухе - по 30 минут утром и вечером 5. Ещё больший эффект дадут занятия фитнесом и спортом. 6. Здоровое и сбалансированное питание тоже способствует повышению сопротивляемости организма. Рацион должен содержать богатые витаминами и микроэлементами продукты. Ешьте больше фруктов и овощей, кисломолочных продуктов. Меньше сахара, жирных и жареных блюд. Вместо жирного куска баранины лучше съесть мясо курицы или индейки. Всячески рекомендуется нежирная рыба и морепродукты, а также разнообразные соки.

7. Принимать препараты-адаптогены - настойки аралии, элеутерококка, женьшеня, лимонника.

8. Избегать мест большого скопления людей, пользоваться индивидуальной защитной маской.

9. Укреплять иммунитет можно методами и традиционной восточной медицины. Иглоукалывание (рефлексотерапия) в область биологически активных точек в сочетании с прогреванием горячими полынными сигарами.

10. Профилактика пиявками (гирудотерапия). Секрет пиявки «гирудин» оказывает мощнейшее стимулирующее иммунитет действие. Детям и пожилым людям с ослабленным иммунитетом эта профилактика рекомендуется дважды в год.

11. Пчёлоужаливание (апитерапия). Яд пчелы стимулирует железы внутренней секреции, вызывая стойкую реакцию иммунитета.

12. А самое главное в укреплении иммунитета - смех и радостное настроение, оптимизм по отношению ко всем проявлениям жизни.

Как отличить грипп от простуды

1. Грипп всегда начинается остро, быстро и резко. Бывает, человек может точно указать час, когда ему неожиданно стало плохо. Обычная простуда развивается плавно, человеку становится хуже постепенно, в течение одного-двух дней.

2. При гриппе температура чаще всего резко подскакивает (обычно за 2 - 3 часа и держится 3 - 4 дня) до 39 градусов и выше (хотя бывают случаи, когда температура вообще не поднимается). Важный признак отличия - степень общей интоксикации организма. При ОРВИ заболевший человек чувствует себя более или менее нормально. Грипп действует сильнее: вызывает головную боль в висках и в области глаз, головокружение, тошноту, слабость, озноб и потливость, светобоязнь, «ломоту» - боль в мышцах. 3. ОРВИ обнаруживает свои симптомы сразу. Человека мучает першение, покраснение и боль в горле, кашель (чаще сухой, отрывистый, появляется сразу, но потом может перейти во влажный кашель со слизью), насморк (часто это основной симптом). Симптомы гриппа появляются позже. Например, кашель обычно возникает на вторые - третьи сутки и сопровождается болью при откашливании, а насморк если и возникает, то не такой сильный, как при ОРВИ.

4. Грипп нередко сопровождает покраснение глаз, а при ОРВИ - только если к болезни присоединяется бактериальная инфекция.