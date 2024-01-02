Врач развеял миф об алкоголе

Врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царев развеял миф о том, что алкоголь снимает стресс. Эксперт уверяет, крепкие напитки лишь усугубляют нервное напряжение.

Доктор отмечает, что употребление алкоголя в период сильного эмоционального напряжения способствует увеличению стрессовых гормонов. А это приводит к дисфункции различных систем и органов, развитию хронических патологий, депрессии, повышению артериального давления, ожирению и другим неблагоприятным последствиям.

Спиртные напитки влияют на нервную систему и создают лишь иллюзию душевного комфорта. Но как только алкоголь выходит из организма, это ощущение пропадает и ухудшается состояние как эмоциональное, так и физическое.