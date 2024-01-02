3 признака во рту могут сигнализировать о дефиците витамина B12

Витамин В12 выполняет различные функции в организме: от правильной работы центральной нервной системы до поддержания здоровья клеток крови. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале, три признака во рту могут указывать на дефицит этого нутриента.

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Глоссит. Это воспаление языка, которое приводит к его отёчности, изменению цвета и текстуры. Глоссит часто проявляется болью, он может затруднить речь и приём пищи.

Ухудшение вкуса. Первый признак дефицита витамина B12 во рту — глоссит — может привести к исчезновению небольших бугорков на поверхности языка. Эти бугорки содержат тысячи вкусовых рецепторов, поэтому недостаток витамина может привести как к снижению вкуса, так и полной его потере.

Стоматит. Это язва или воспаление в полости рта. Язва может располагаться на щеках, дёснах, языке или внутренней стороне губ, она обычно представляет собой ранку круглой или овальной формы с красной воспалённой каймой и жёлтым или белым центром.