Врач дала советы, как исправить расстроенный стол

Гастроэнтеролог Хо: при диарее или запоре на фоне алкоголя нужно его ограничить. Это самый эффективный способ решения проблемы. Проблемы со стулом после новогоднего застолья зависят от того, какие напитки вы пили: с высокой концентрацией алкоголя замедляют движение пищи в желудке, а со сравнительно низкой — например, вино и пиво — наоборот, ускоряют. В любом случае важно понять, какое спиртное повлияло на ваше состояние и снизить его объём, сказал австралийский врач-гастроэнтеролог Винсент Хо. Также он дал ещё несколько советов.

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При диарее не следует смешивать алкоголь с напитками, содержащими кофеин. Он стимулирует сокращения толстой кишки и поэтому может усугубить проблему.

При запоре важно не допустить обезвоживания. В этом случае перед застольем выпейте побольше воды, плюс не забывайте о ней между напитками и уже после празднования. Также перед употреблением алкоголя врач Хо порекомендовал не забывать есть — особенно хороши продукты, богатые белком и клетчаткой.

По словам гастроэнтеролога, изменения в стуле после употребления алкоголя обычно кратковременны. Но если же вы уже перестали пить, а симптомы не проходят несколько дней, дело может быть уже в других проблемах со здоровьем, например в воспалительном заболевании кишечника. В этом случае важно не откладывать посещение врача.