Как не заболеть, если у вас замерзли ноги

После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым. Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней, – заключила Людмила Лапа в интервью радио Спутник.