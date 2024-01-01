Как не заболеть, если у вас замерзли ноги
В интервью радио Спутник врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как избежать последствий переохлаждения.
Нежелание некоторых россиян переходить с осенней на теплую зимнюю обувь является одной из причин переохлаждения в конце ноября, считает врач-терапевт Людмила Лапа.
Если в холодную погоду ходить в неподходящей обуви, то высок риск получить переохлаждение. Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни, – предупредила Людмила Лапа.
Если переохлаждение уже произошло, то действовать нужно быстро, продолжила врач.
После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым. Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней, – заключила Людмила Лапа в интервью радио Спутник.