Офтальмолог рассказала об опасностях новогоднего макияжа и накладных ресниц

На Новый год люди украшают не только елку, квартиру, подъезд (а кто-то и двор), рабочее место и праздничный стол, но и, разумеется, себя любимого (в данном случае любимую). Здесь важно, чтобы «боевой раскрас» был не просто рядовым вечерним, а подразумевал какие-то новогодние фишки. Тогда вы будете подлинной королевой вечеринки, а выложенные фото с вами надолго запомнятся вашему окружению. О том, как выгодно выделиться из новогодней тусовки не только с помощью наряда, но и лица, «МК» поговорил с визажистами. Врачи же офтальмологи предупредили о рисках, связанных с новогодним обрамлением глаз.

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В канун нового года стало известно об изобретении одного латиноамериканского мастера наращивания ресниц: это необычные накладные светодиодные стрелки, при наложении которых веки красавиц начинают переливаться разноцветными огоньками не хуже рождественской елки. В описании авторской методики указывается, что стрелки крепятся на липкий слой, а незаметные тонкие проводки выводятся через виски за уши. Но оказалось, что это далеко не новшество — светящиеся ресницы были придуманы еще несколько лет назад. Известно, например, о разработке дизайнера Тьена Фама: F.Lashes (сияющие ресницы) крепятся на веки при помощи клея, питаются от часовых батареек и работают до четырех часов. При этом пульт управления крепится к затылку, от которого идут тончайшие проволочки к векам. У обладателей длинных волос они совсем не видны.

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— По поводу ресниц с лампочками — очень круто для новогодних «рилс» и фото, но для жизни не очень удобно, — рассказала «МК» столичный визажист. — У нас я с такими диодами тоже видела уже. Они на маркетплейсах продаются. Что касается других трендов в украшении ресниц, то сейчас один из самых модных приемов — стрелки (и в наращивании, и когда накладные на вечер делают) и эффект лучиков, когда основная масса ресниц одной длины плюс к ним добавляют несколько длинных лучей для акцента, получается открытый и немного наивно-кукольный взгляд.

— Смотрятся такие светодиодные стрелки очень красиво, но они не так безобидны, как это кажется на первый взгляд, — с позиции медика оценила новогоднюю фишку врач-офтальмолог. — Во-первых, синий цвет и мерцание. Синий цвет влияет на сетчатку глаза, а мерцание приведет к напряжению глаз и головным болям. Во-вторых, мы не исключаем повреждение глаз (если попадет инородное тело), что может привести к травме глаза, воспалительным заболеваниям (например, кератитам).

Отметим, что корреспондент «МК» нашла «светодиодные накладные ресницы» китайского производства на одном маркетплейсе всего за 242 руб. — всех цветов радуги. Из описания следует: «Режим мигания: 7 видов переключения режима мигания (батарея в комплекте). Оснащен контроллером небольшого размера, доступную карту можно закрепить на волосах, контроллер может регулировать световой режим».

Ну, а в TikTok юному поколению модниц предлагается инструкция от визажистов, как сделать себе неоновые стрелки за неимением светодиодных (что будет гораздо безопаснее для глаз). Причем для этого необязательно покупать пигменты, которые светятся под ультрафиолетом. Достаточно найти белую подводку и яркие тени. «Нарисуйте стрелки жидкой белой подводкой, но не слишком жирно, потому что белый цвет нужен только в качестве подложки. Возьмите жидкую яркую подводку или яркие тени. Во втором случае добавьте в тени фиксирующий спрей, чтобы сделать из них жидкий пигмент для подводки». Даже если обычно эти тени не смотрелись так ярко, визажисты уверяют, что с белой подводкой они будут выглядеть точь-в-точь как неоновые.

— В Новый год всегда популярны блестки и яркие краски, но в этом году этот тренд особенно сильный, — говорит визажист. — Все, кто обращается ко мне, просят сделать им максимальный блеск и максимальный праздник. Очень популярны стразы на лицо, —на глаза, стрелки из страз, голографические подводки, максимально переливающиеся блестки. Все так же популярна сложная графика — двойные и тройные стрелки, стрелки неклассических форм, часто в сочетании с яркими губами и укладками с эффектом «мокрых волос».

— Как можно самой сделать новогодний макияж в домашних условиях?

— Если вы самостоятельно делаете себе макияж на праздник, то лучшим рецептом будет такой: хороший тон лица (чем ярче макияж, тем идеальнее должен быть тон), на глаза можно нанести кремовые сияющие тени прямо пальцем и растушевать, дополнить образ густо прокрашенными ресницами или накладными ресницами, обязательно свежий румянец, а для новогоднего акцента можно добавить на скулы (и даже на волосы!) глиттер-гели (с блестками). Они очень просты в использовании, но выглядят очень эффектно и создают ощущение праздника. Кстати, блестки на волосы из нашего детства тоже снова в моде.

В числе модных образов, которые можно примерить на себя на Новый год, — например, «Зимняя невеста, сказочная Царевна-Лебедь»: перламутрово-белые тени на веках, пушистые накладные ресницы, нежно-розовая помада, диадема и соответствующие струящиеся серебром серьги. Кроме того, сейчас, по словам визажиста, вообще в тренде образы героинь русских сказок, а, кроме того, очень модно, например, стилизовать образ современными кокошниками.

Ну, а врач-офтальмолог продолжила свою линию безопасности: она посетовала при новогоднем макияже стараться на ресницы и веки ничего не приклеивать, так как в этом случае появляется риск попадания инородного тела в глаз. Например, стразы, которые красавицы прикрепляют на веки или под глазами, могут легко отклеиться и попасть в глаз.