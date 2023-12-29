Терапевт рассказала о неожиданных причинах потери голоса

Потеря голоса может быть вызвана перенапряжением голосового аппарата, а также рядом заболеваний. О неожиданных причинах этого состояния рассказала врач-терапевт клиники «Инвитро» Алёна Гуляева.

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По словам эксперта, изменение голоса может возникнуть при следующих заболеваниях:

эндокринных (например, патологии щитовидной железы);

аллергических (аллергический ринит);

болезнях желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс кислого желудочного содержимого в пищевод);

болезнях дыхательных путей (ларингит);

неврологических изменениях (например, последствия инсульта);

в результате травм, операций и ожогов.