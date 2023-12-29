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Терапевт рассказала о неожиданных причинах потери голоса

Потеря голоса может быть вызвана перенапряжением голосового аппарата, а также рядом заболеваний. О неожиданных причинах этого состояния рассказала врач-терапевт клиники «Инвитро» Алёна Гуляева.

Терапевт рассказала о неожиданных причинах потери голоса
© Сhampionat.com

По словам эксперта, изменение голоса может возникнуть при следующих заболеваниях:

  • эндокринных (например, патологии щитовидной железы);
  • аллергических (аллергический ринит);
  • болезнях желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс кислого желудочного содержимого в пищевод);
  • болезнях дыхательных путей (ларингит);
  • неврологических изменениях (например, последствия инсульта);
  • в результате травм, операций и ожогов.

Также причиной изменения тембра голоса могут стать вредные привычки: курение и употребление алкоголя. Они негативно влияют на голосовые связки и могут вызвать охриплость.

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