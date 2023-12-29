Терапевт рассказала о неожиданных причинах потери голоса
Потеря голоса может быть вызвана перенапряжением голосового аппарата, а также рядом заболеваний. О неожиданных причинах этого состояния рассказала врач-терапевт клиники «Инвитро» Алёна Гуляева.
По словам эксперта, изменение голоса может возникнуть при следующих заболеваниях:
- эндокринных (например, патологии щитовидной железы);
- аллергических (аллергический ринит);
- болезнях желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс кислого желудочного содержимого в пищевод);
- болезнях дыхательных путей (ларингит);
- неврологических изменениях (например, последствия инсульта);
- в результате травм, операций и ожогов.
Также причиной изменения тембра голоса могут стать вредные привычки: курение и употребление алкоголя. Они негативно влияют на голосовые связки и могут вызвать охриплость.
Чемпионат.com: главные новости