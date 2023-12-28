Зимние прогулки снижают риск развития ожирения, инсульта и диабета

Нахождение на холоде помогает быстрее сжигать потребляемые калории, так как организму на холодном воздухе приходится вырабатывать намного больше энергии.

Зимние прогулки продолжительностью не менее 150 минут в неделю в несколько раз снижают риски развития диабета, инсульта и ожирения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.