Роспотребнадзор: зимние прогулки снижают риск развития ожирения, инсульта и диабета
Нахождение на холоде помогает быстрее сжигать потребляемые калории, так как организму на холодном воздухе приходится вырабатывать намного больше энергии.
Зимние прогулки продолжительностью не менее 150 минут в неделю в несколько раз снижают риски развития диабета, инсульта и ожирения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Согласно материалу портала «Петроград», зимние прогулки помогают быстрее сжигать потребляемые калории, так как организму на холодном воздухе приходится вырабатывать намного больше энергии.
— Также зимние прогулки способствуют снижению риска ишемической болезни сердца и остеопороза. Специалисты советуют уделять зимним прогулкам не менее 150 минут в неделю. Это также поможет вашей иммунной системе, — отметили в ведомстве.