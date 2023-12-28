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Эксперт назвала упражнения для профилактики боли в пояснице

Врач — травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала лучшие упражнения для профилактики боли в пояснице. Ее слова приводит Pravda.Ru.

Эксперт назвала упражнения для профилактики боли в пояснице
© Lenta.ru

Она упомянула планку, мостик, наклоны вперед и в сторону, вращение таза, повороты торса, гиперэкстензию и приседания.

«Важно помнить, что профилактика боли в пояснице начинается с должного внимания к позвоночнику. Выбирайте правильную ортопедическую обувь, матрас, который будет поддерживать позвоночник в течение всей ночи, а также внимательно следите за тем, как вы сидите в течение рабочего дня», — добавила Черемисова.

По словам эксперта, причинами болей в пояснице могут быть мышечное перенапряжение, повреждение межпозвонковых дисков, спондилез, сколиоз, а также другие патологические состояния.

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