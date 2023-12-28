Эксперт назвала упражнения для профилактики боли в пояснице

«Важно помнить, что профилактика боли в пояснице начинается с должного внимания к позвоночнику. Выбирайте правильную ортопедическую обувь, матрас, который будет поддерживать позвоночник в течение всей ночи, а также внимательно следите за тем, как вы сидите в течение рабочего дня», — добавила Черемисова.