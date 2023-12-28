Жевательную резинку давно позиционируют как средство, способное защитить зубы от кариеса. Однако на самом деле ее пользу не стоит переоценивать.

С одной стороны, в состав большинства жвачек входят сахарозаменители и подсластители — ксилит, сорбитол, аспартам и другие. Эти вещества не вызывают порчу зубов, но при этом имеют сладкий вкус. Жевание такой жвачки действительно стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоту и тем самым защищает зубную эмаль.

Однако не стоит забывать, что многие виды жвачки все же содержат сахар, который как раз способствует образованию кариеса. Кроме того, положительный эффект от стимуляции выработки слюны длится всего 20-30 минут.